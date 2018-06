Parimad nipid bikiinipiirkonna raseerimiseks, et vältida karvade sissekasvamist

Neile, kes ei soovi siiski karvadel kasvada lasta ja kes kardavad vahatamist, jagab Women’s Health väärt nõuandeid, kuidas karvakeste sissekasvamist ennetada.

Osta kvaliteetne raseerija

Viletsa tööriistaga ei saagi väga head tulemust. Mida rohkem terasid raseerijal on, seda ühtlasemalt jaotub surve, nii et iga tera saab väiksema vaevaga tõhusamalt karvad maha niita. Kvaliteetse raseerijaga eemaldad karvad nahale lähedamalt riskimata nahaärrituse ja sisselõikamisega. On väga suur vahe, kas raseerida ühekordse raseerijaga (mis kõlbab vaid ajutiseks kasutamiseks) või osta kvaliteetne raseerija, millel saab terasid vahetada.

Valmista nahk ette

Enne raseerimist veeda vähemalt 10 minutit sooja vee all. See teeb naha pealmise kihi pehmemaks ja lihtsustab karvaeemaldust. Kui 10 minutit on möödas, patsuta nahk rätikuga kuivemaks ja koori nahka ettevaatlikult kas niiske lapi või nuustikuga, et eemaldada surnud naharakke. See aitab sissekasvanud karvakeste otsa enne raseerimist naha alt välja saada.

Kasuta kindlasti raseerimisvahtu või -geeli

Raseerides lõikad peale karvade ka sisuliselt õhukese kihi oma nahka maha. Vaht teeb raseerimise libedamaks, et sa ei kaabiks oma nahka ja ei ärritaks seda. Osta selline raseerimisvaht, mis sisaldaks niisutavaid aineid, näiteks sheavõid, oliiviõli või kookosõli.

Pööra tähelepanu õigele tehnikale

Kui su karvad kipuvad kergesti sisse kasvama, siis on tehnika eriti oluline. Mida suvalisemalt ja mida rohkem eri suundades raseerid, seda enam tekib sissekasvanud karvadega punnikesi. Raseeri ühe suunas ja mööda karvakasvu. Libistades raseerijat mööda nahka suuna tera alla ja ära suru liiga kõvasti peale. Ühte kohta ei ole mõtet mitu korda üle raseerida, see vaid ärritab nahka.

Rahusta nahka

Nii kui oled lõpetanud, pese nahk ära ja hoia umbes 10 minutit ärrituse vältimiseks raseeritud nahal külmkompressi. Pärast raseerimist võiks nahale kanda ka raseerimisjärgset raviseerumit, mis aitab väga hästi nahaärritust vältida. Seerum võiks olla antiseptiline ja põletikuvastane.

Niisuta, niisuta, niisuta

Väga oluline on pärast raseerimist nahka niisutada kreemiga, mis ei sisalda lõhnaaineid ja oleks alkoholivaba. Nahakuivus tekitab vaid suuremat nahaärritust. Vali kreem, mis sisaldab aaloed, jojobaõli ja E-vitamiini.

Puhasta raseerija ära