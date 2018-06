Kuidas säilitada valgel suveajal lapse unerežiimi?

Kehad on bioloogiliselt programmeeritud ärkama päikese tõustes ning magama jääma päikese loojumisega. See ei pruugi olla kõige tervislikum moodus enda rutiini korraldada, veelgi vähem laste puhul.

Et laps paremini magama jääks, peaks blokeerima magama jäämisel kõik välised stiimulid. Põhiliseks stiimuliks on valgus. Kõige parem viis selle blokeerimiseks on investeerida pimendavatesse kardinatesse, aknavarjudesse või silmamaski. Ka õhtuti kasuta mahedat valgust ning vähenda järk-järgult suuri valgusallikaid, kirjutab TheSun.