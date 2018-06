Mees räägib välja: kuidas tegelikult maal purjus peaga lubade ja autosõiduga nihverdatakse

Imestan, et noor ja pikk mees on üksi – tavaliselt on nad paaris, st on mees ja on naine, käes hoiab ka midagi, millest eeldan, et on ehk visiitkaart, sest kord mulle selline asi ulatati, juhuks, kui mul on «mõtted muutunud seoses jumalaga, saab alati siit infot». Arvan automaatselt, et ta teeb mingi kiire sissejuhatuse ja kohe ka lõppsõna ning ulatabki selle visiitkardi mulle, aga...

...mees hoopis ütles: «Tere, kas lubasid saab vahetada?» Nüüd järgnes vestlus teemal, kus ma üritasin väita, et ehk on ta eksinud uksega – tema sugulased on samas majas, on midagi muud segi ajanud, ei, ta on ikka totaalselt asjad segi ajanud.

Noor mees, kelle isa ma tunnen, aga kellega vist esimest korda elus rääkisin, oli silmnähtavalt purjus, aga rahulik ja viisakas ning järjekindel: load muudkui näpus ja tahab neid vahetada! Võtsin korraks isegi neid lubasid vaadata ja olidki autojuhiload ja oligi see perenimi mehel, mis ma näo järgi eeldasin. Ma hakkasin vist veidi närvi minema ja küsisin: «Kas sa tead üldse, kes ma olen?» Kuulnud mu nime, vastas, et jah, ta teab, kes ma olen.

«Noh, ja sa tuled MINU juurde lubasid vahetama?! Ei, siin on midagi mäda...,» ütlesin veel, mille peale keskpäevane külaline naeratas kohtlaselt, lõi käega ja lahkus. Oligi kõik.

Nüüd ma kirjutan mõned mõtted – vähemalt nende alged, millest külajutud võivad tekkida, kui ma läheksin edasi rääkima asju, mida ma praegu kirjutan. Nimetame siis ootamatut külalist nimega Väike V.

Väike V. on rämedalt jooma hakanud! Laupäeval juba kell 11 oli mees purjus, võõra ukse taga, ei jaganud ööd ega mütsi, vehkis oma autojuhilubadega ja nõudis mingit vahetust. Vaevalt ta aru sai, kus ta oli või mida tegi. Noorus on hukas! Eile on joodud nii julmalt, et täna alles täis või siis ollakse juba nii kõvad mehed, et juuakse mitu päeva järjest.

Mees ajas mind segi kohaliku politseiga – korter samas kohas, aga teises majas, kes arvatavasti võtabki purjus inimeste load vastu ja «vahetab need millegi vastu välja». Mis iganes see ka ei tähendaks, aga tundub, et ikkagi midagi kriminaalset, mis seondub purjus peaga, autoga sõitmisega ja autojuhilubadega.