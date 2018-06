Lapsevanem, pane tähele! Viis soovitust suvevaheaja veetmiseks

Noortelaagrite vahetused kestavad vähemalt kuus päeva ning ööbimine toimub suuremates ja väiksemates laagrikompleksides ning kämpingutes üle Eesti. Noortelaagreid on väga erineva suunitluse ja temaatikaga ning peamiselt erinevadki need vaid tegevusprogrammide sisu järgi, muud tingimused noortelaagrites on samad ning vastavad ühesugustele nõuetele. Laagrites on tööl kvalifitseeritud laagrikasvatajad, kuid kindlasti tasub enne laagri valimist tutvuda põhjalikult nii laagrikoha kui ka sealsetele tingimustega ja ka laagrikasvatajatega.