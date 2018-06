5 sammu, kuidas sa saad oma tööelu kardinaalselt muuta

Charles Michael Schwab oli 1918. aastaks Petlemma Teraskorporatsiooni president, suurim laevaehitaja, teine suurim terasetootja Ameerikas ning üks maailma rikkaimatest inimestest. Ta soovis asju oma meeskonnaga efektiivsemalt teha ning võttis ühendust maineka produktiivsuskonsultandi Ivy Leega.

Lee oli edukas ärimees ja avalike suhete valdkonna pioneer. Lee palus Schwabil anda talle võimalus rääkida iga juhiga 15 minutit. «Kui palju see mulle maksma läheb?» küsis Schwab. «Midagi, kui see ei tööta. Pärast kolme kuud võid saata mulle tšeki vastavalt sellele, mis sa tunned, et see väärt on.»

Siis suhtles Lee Schwabi ja talle alluva meeskonnaga. Kuigi meetod tundus liigagi lihtne, proovisid Schwab ja tema kolleegid seda ikkagi. Kolm kuud oli Schwab tulemustega nii rahul, et ta kirjutas välja tšeki 25 000 dollarile, mis on täna väärt 400 000 dollarit. Mida see meetod siis endast kujutas?

15 minuti jooksul selgitas Lee igale juhile oma meetodit.

Iga tööpäeva lõpus kirjuta üles mitte rohkem kui kuus olulist asja, mis sul on tarvis järgmisel päeval tehtud saada. Säti need kuus ülesannet oma tegelikku tähtsusjärjekorda. Järgmisel päeval keskendu ainult esimesele ülesandele korraga. See käib kokku tuntud Mark Twaini tsitaadiga: «Söö elus konn esimese asjana hommikul ja sinuga ei juhtu päeva jooksul enam midagi hullemat.» Ehk kui teed kõige keerulisema või ebameeldiva asja hommikul esimesena ära, on ülejäänud päev kõvasti kergem. Lõpeta esimene ülesanne enne ära, kui teise ülesandeni liigud. Liigu ülejäänud tegevuste nimekirjaga edasi samal moel. Päeva lõpus liiguta lõpetamata ülesanded järgmise päeva kuue ülesande sekka. Korda seda protsessi igal tööpäeval.

James Clear kirjutab oma blogis seda meetodit analüüsides, et selle meetodi lihtsus ongi tema võlu. Keerulise käitumise juhtimiseks ongi vaja lihtsaid reegleid. Igasugused erandid tuleb võimalusel kõrvale tõrjuda ning tegeledagi oma kuue prioriteediks seatud ülesandega. Clear leiab, et kohustuste piir võiks ju vabalt olla ka viis, kuid endale piiride seadmises on midagi maagilist. Kui ülesannete hulk on raskesti hoomatav, siis tulekski eemaldada kõik see, mis pole hädavajalik. Kui sa ei pühenda end millelegi, ei saagi sa miskit tehtud.