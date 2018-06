Dr Peep Pree selgitab: kas rinnaimplantaadid tekitavad rinnavähki?

Lümfoom ja erinevad rinnaimplantaadid

Lümfoomi on seostatud nii silikoon- kui soolalahuse implantaatidega, nii esteetilise kui rekonstruktiivse kirurgia patsientidel. TGA andmetel on suurem BIA-ALCL esinemissagedus tekstureeritud implantaatide korral, mida seostatakse implantaadi tekstuuri suurenenud pindalaga. Pinnatekstuuri erinevus rinnaimplantaadi tootjate vahel võib tähendada, et lümfoomi BIA-ALCL-i tekkerisk on varieeruv. Seni on lümfoomi juhtude arv liiga väike, et erinevaid tekstuurivorme oluliselt eristada või neid kuidagi ohtlikuks pidada.

Peep Pree rõhutab veelkord, et lümfoomi puhul on tegemist pigem väga harva esineva haigusega ja tekstuurimplantaatide kasutamist kartma ei pea. Usalda oma arsti!

Pigem on arsti kohus igale patsiendile leida just talle kõige sobilikumad implantaadid. Tekstuuritud implantaadid võivad olla eelistatavad sõltuvalt konkreetsest patsiendi vajadusest ja soovist. On äärmiselt oluline, et patsient usaldaks arsti, kelle kätte ta oma ilu annab ja et arst seletaks läbipaistvalt patsiendile kuidas rindade suurendamine protsessina toimub ja kuidas implantaadid rinda saavad.

Lümfoomi tunnused ja tuvastamine

Lümfoomi esmaseks tunnuseks ontavaliselt rinnaturse ca 2-28 aastat pärast rinnaimplantaatide paigaldamist, keskmiselt avastatakse lümfoom 8 aasta jooksul pärast rinnaoppi. Dr Peep Pree kirjeldab, et lümfoom võib ilmneda nii vedelikukoguna implantaatide ümber kui rinnas või kaenla all asuva tükina.

«Ära unusta iga 1,5-2 aasta järel ultraheli kontrollis käia!»

Pärast rinnas tekkinud suurenenud turset tuleb patsiendile teha ultraheliuuring – vedeliku või tükkide avastamisel rinnakapslil peab läbi viima täpsema analüüsi. Haiguse staadium määratakse magnetresonantstomograafia(ehk MRT) teel.Clinica kirurg Pree soovitab rinnaoperatsiooni läbinud naistel iga 1,5a – 2 aasta järgselt ultraheli kontrollis oma kalleid «varuosasid» kontrollimas käia. Peep Pree juhib tähelepanu, et mammograafilisel teel lümfoomi eipruugi avastada. Rinnamuudatusteta kontrollkorrad ei vaja BIA-ALCL-i suhtes eraldi sõeluuringuid.

Mis põhjustab rinnaimplantaadi juurde lümfoomi?

BIA-ALCL-i uurimise juures töötavad aktiivselt nii rinnaimplantaatide tootjad kui esteetilise kirurgia sihtasutused ning muud tervise- ja iluoperatsioone puudutavad asutused (nt: ASERF- Aesthetic Surgery Education and Research Foundation, FDA- US Food and Drug Administationjpm). Senini ei ole spetsiifilisi lümfoomi põhjuseid tuvastatud, kuid lümfoomi tekkimist rinnaimplantaadi ümber seostatakse eelkõige implantaadi tekstuuri ja bakterioloogilise saastatusega. Pikaajaline põletikuline vastus implantaadi ümber olevatele bakterite olemasolule võib olla üks tõsisemaid lümfoomi tekkepõhjuseid. Teadusuuringud kestavad ja nende abil loodetakse tuvastada võimalikud lümfoomi riskitegurid ja diagnostiliselt prognoositavad tegurid raviks.

Üheks lümfoomi tekkepõhjuseks tuuakse välja veel võimalik geneetiline soodumus ning isegi geograafiline eripära- näiteks on tänini enim BIA-ALCL haigusjuhte esinenud Austraalias- ja Uus- Meremaal.

Lümfoomi ravimine – kas haigus võib lõppeda surmaga?