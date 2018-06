11 head soovitust, et laps suvevaheajal hügieeni unarusse ei jätaks

Olgu see siis juuste kammimine, pesemine või puhaste riiete valimine – nende harjumuste kujunemise vastutus on lapsevanemal. Hästi toimib reegel: mida varem alustada ja järjekindlam olla, seda parem on. Küll aga võiks arvestada, et vahel lastele need tegevused kohe üldse ei meeldi. Mida teha, kui neid toiminguid saadab kisa või protest?