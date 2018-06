5 võimalust end suvel paremini tunda

Kuigi tundub, et Eestisse saabus suvi juba maikuus, siis tegelikult on suve ametliku alguseni veel mõnevõrra aega. Kasuta seda aega targalt – planeeri, mõtle oma unistustele ja kaardista erinevaid suveüritusi, kuhu kindlasti minna tahaksid. Eestis, Lätis, Leedus või üldse Vahemere ääres – valik on sinu!

Suvekalender paika, aga mitte liiga

Tüüpkäitumine, mida eestlastele teha meeldib, on see, et suvepuhkus täidetakse tööga. Olgu siis tegu tööga aiamaal, suvilas, erinevate remonditöödega või sootuks mõne erialase lisaprojektiga. Kui soovid, et suvepuhkus meelde jääks, siis usu – aastate pärast ei mäleta sa enam tööd, mida tegid, vaid elamusi, mida kogesid. Elamusi kogutakse aga erinevalt – sõpradega marjul, purjetades, jalgrattaga sõites, mõnel kontserdil või suveteatris. Valikuid leiad kindlasti tuhandeid! Tasuks uurida lehekülgi nagu www.puhkaeestis.ee, www.kuhuminna.ee, https://www.piletilevi.ee/est/piletid/festival/. Selle kõige juures on oluline lubada endale ka aega, et olla lihtsalt laisk ja mitte midagi teha.

Tee vähemalt üks heategu ja anneta aega

Öeldakse, et hea tegemine teeb kõige rohkem head just tegijale endale. Ma armastan aidata annetuskeskkond on kokku kogunud 100 ajaannetusprojekti, mille vahel saab valida just endale kõige meelepärasema. Olgu selleks siis näiteks haigetele lastele muinasjuttude lugemine, orvuks jäänud vene emakeelega lastele eesti keele õpetamine, vanurite nõustamisühingu akende pesemine või Eesti linnuvaatlustornide vallutamine. Endale meelepärase projekti leiad siit: www.armastanaidata.ee/spinner.

Õpi midagi uut

Oled alati unistanud, et oskaksid teha ideaalset šokolaadikooki, surfata või luua savinõusid, mida kõik imetleksid? Just suvi on parim aeg nende unistuste elluviimiseks.

Kõige parem on muuta uute oskuste õppimine kvaliteetajaks koos sõprade või pereliikmetega. Just nemad on need, kellega koos veedetud aeg on lõppkokkuvõttes kõige väärtuslikum.

Ole oma riigis turist ja mine loodusesse

Niipea kui keegi mainib sõna «reisimine», siis enamikele meist seostub see sõna eksootiliste maadega. Ent Eestimaa suvel pole põhjust seda teha. Avasta kasvõi oma kodulinna, olgu tegemist Tallinna, Tartu või Võruga – kindlasti on kohti, kus sa pole käinud. Tallinnas ja Tartus on ka linnatuurid, kus tutvustatakse erinevate piirkondade ajalugu ja vaatamisväärsusi. Ja need on tihtipeale lausa tasuta! Väga palju üritusi toimub ka EV100 raames. Kes aga ihkab maale, metsa või rabasse, siis palun väga – tuleb vaid Eestimaa kaardilt leida sobilik paik ja leida aega nautimiseks.

Ära unusta vett, treeninguid ja tervislikku toitumist