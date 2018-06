Kokk kiidab: populaarsed rakendused, mis lihtsustavad tervislikku toitumist

Kokk Gaz Oakley on tuntud selle poolest, et teeb tuntud lihatoite järele vegan-võtmes. Oakley sõnul juhivad tervisliku toitumise suurt tõusu tuntud äpid nagu Instagram, Facebook ja Pinterest.

Lisaks inspiratsioonile, mida taolised platvormid inimestele pakuvad, aitavad need sotsiaalmeedia kanalid levitada ka informatsiooni tervisliku toitumise kohta, kirjutab Independent. Kokal endal on Instagramis üle 228 000 jälgija ning tema Youtube'i kanalil hoiab silma peal üle 250 000 inimese.

Gaz alustas oma teekonda toiduga, kui oli kõigest 15-aastane. Oakley selgitab, et kanalid nagu Youtube on toidumaailmas äärmiselt olulised - lihtne on jagada retsepti kogu maailmaga. «Sotsiaalmeedia on muutnud maailma väiksemaks, mis on eriti hea veganite kommuuni jaoks, kuna jõuan inimesteni igast maailma nurgast ja saan näidata neile, kui lihtne ja hea vegantoit võib olla,» kiidab ta.