Üllatav võime, mille omamine teeb seksi paremaks ja pakub naistele rohkem orgasme

Lõhn peidab endas tohutult palju sellist, mida silmaga pole näha. Naise lõhnast on aru saada, kui viljakas ta on. Potentsiaalse kosilase kehalõhnast saab aimu, kuivõrd teie geenid kokku sobivad. Samuti on lõhnast aru saada, kui keegi kardab. Uus uuring annab alust arvata, et tugevama lõhnatajuga inimesed saavad seksist suurema naudingu.