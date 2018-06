Naine paljastab, kuidas ta ilma trennita kümne kuuga 49 kilo kaotas

Kõigest 10 kuud tagasi kaalus 32-aastane Teresa 103 kilo ja kandis suuri lohvakaid riideid, et oma keha varjata. Nüüd kaalub ta 54 kilo ja näeb imehea välja. Tema sõnul on suure kaalulanguse taga vaid söömisharjumuste muutmine, vahendab news.com.au.

Dieeditamine ja jooksmas käimine Teresat ei aidanud. «Kui võtsingi kaks kilo maha, tuli peagi viis kilo tagasi. See oli masendav,» meenutas ta. Arst veenis aga teda, et paljudel polütsüstiliste munasarjade sündroomiga naisel on kasu olnud ketodieedist. «Ma ei olnud sellest varem midagi kuulnud, seega tegin palju eeltööd ja uurisin ketodieedi kohta vähemalt kuu aega, enne kui otsustasin seda proovida.»

Kiire kaalulangus andis motivatsiooni edasi pingutada. «Ma loobusin kõikidest süsivesikutest ja keskendusin kõrgele valgusisaldusele ning tervislikele rasvadele. Meile on alati öeldud, et tuleb süüa rasvavaba või vähendatud rasvasisaldusega toitusid, kuid keha vajab häid, tervislikke rasvu,» teab ta nüüd. «See on kõige parem dieet, mis ma olen proovinud. Kuigi nüüd on see rohkem elustiiliks saanud.»