Ema ütleb südamelt ära: tütar ei meeldi mulle enam, temast eemal olen rõõmsam

Kirjutate, et tunnete inetuid tundeid. Tunded on tunded ja kõik tunded on lubatud, sest annavad teada, kas meie vajadused on rahuldatud või rahuldamata. Teine asi on nende tunnete väljendamisega – siin tasub mõelda, kuidas seda teha nii, et suhted paraneksid. Püüdke nüüd mõttes välja selgitada, mida tunnete, kui teie tütar teeb teile etteheiteid ja väljendage mina vormis seda. Näiteks: «Kui sa heidad mulle ette, et ma olen vaene (minu tõlgendus kirjast), siis mul on valus seda kuulata, sest olen püüdnud teenida nii palju kui võimalik. Samal ajal püüdsin jätta ka aega, et olla koos sinuga, sest see oli minu jaoks tähtis. Mul on kurb kuulda, et sa ei ole rahul meie majandusliku olukorraga.» Selliselt väljendatud mõtted vaid nendivad olukorda, ei süüdista kedagi ja seega ei riku suhteid. Asja teist poolt vaadates tundub, et tütrel on ka mingid vajadused rahuldamata. Võiksite teha ettepaneku, et istume ja arutame, millised on sinu vajadused. Asjad on sageli lahendused, mitte vajadused. Ilusaid riideid vajatakse sageli tähelepanuvajaduse rahuldamiseks või selleks, et kuuluda mõnda prestiižikasse gruppi. Kui vajadused on selgunud (teie enda omad samuti), siis saab otsida lahendusi. Ka seda tehke koos ja püüdke leida mõlemat poolt rahuldav lahendus. Kirjeldatud meetod kannab nimetust võitja-võitja meetod. Lugeda võib sellest Gordoni raamatust «Tark lapsevanem», kuid ka internetist leiab üht teist.