Mida tervislikku juua söögi kõrvale?

Mis jooki söögi kõrvale juua?

Kõige parem jook on puhas vesi, aga kui joogiks on midagi muud, näiteks mahl või piim, siis on tegemist juba toiduga. Suhkrurikkad joogid annavad vahel isegi rohkem kaloreid, kui keskmise inimese lõunasöök. Ma ei propageeri kalorite lugemist ega ranget piiramist, aga kaalust juurde võtmise peamine põhjus on seotud just kaloritega – kui sa tarbid rohkem kui kulutad, siis üleliigne ladestub rasvana ja tekitab lisakilosid. Lisakilosid, millest vabanemine on tunduvalt aeganõudvam kui igapäevane tasakaalustatud toitumine.

Aga klaas mahla või piima?

Kui sinu eesmärgiks on langetada kaalu, siis pead piirama või mõneks ajaks loobuma mahla- ja piimajookide tarbimisest. Piimatoodete mõõdukas tarbimine toidulaual on põhjendatud, aga piima, keefiri ja jogurteid pole vaja toidu kõrvale juua. Ainus mahl, mille joomist ma soovitan, oleks värskelt pressitud mahl, milles on puu- ja köögivilju võrdses koguses. Aga ka neid mahlu soovitan veega pooleks lahjendada. Puuviljadest ja marjadest saab teha maitsvaid smuutisid, mis annavad kiudaineid ja kuhu ei ole lisatud suhkrut ega säilitusaineid.

Karastus- ja spordijookidel ei hakka pikemalt peatuma, sest loodan, et saad aru nende negatiivsest mõjust kaalu langetamisele. Populaarsed maitseveed sisaldavad kuni 30g suhkrut 0,5l pudeli kohta. Sama palju, kui väikeses purgis koolajoogis. Kui taolisi suhkruseid jooke igapäevaselt tarbida, siis ei imesta, et kilod kogunevad ja tervis halveneb!

Mille järgi vedelikupuudusest aru saada?

Kui tahad teada, kas oled tarbinud piisavas koguses vett, siis kontrolli uriini värvust. Uriin muutub värvituks, kui oled joonud piisavalt. Kollakas värvus viitab vedelikupuudusele. Tihti hakkab kohvisõpradel pärastlõunal pea valutama või tekib meeletu magusaisu. Siis võetakse valuvaigistit või süüakse maiustusi, kuigi tegelikult annab keha nende signaalidega märku vedelikupuudusest.

Millal ja kui palju vett peaksin jooma?

Vett tuleks juua terve päeva jooksul ja enne janu tekkimist. Täiskasvanud inimesel, kes teeb paar mõõduka intensiivsusega trenni nädalas, soovitan juua kaks liitrit puhast vett päevas. Kui treeningud on pikad või higistad tavalisest rohkem, siis tuleb vedelikutarbimist vastavalt sellele suurendada.

Kas võin juua mullidega vett?

Vale on arvamus, et rohke tavalise või mulliga vee joomine peletab söögiisu ja tekitab täiskõhutunde. Gaseeritud vett võib vastavalt soovile juua, aga kuna süsihappegaas ajab kõhu punni, siis võib see tekitada ebamugavust ja seedehäireid. Vedeliku tarbimine on osa tasakaalustatud toitumisest, aga ei saa asendada toitu. Kui on nälg, siis ei pea ennast piinama vaid tuleb süüa kõhutäis värsket ja kasulikku toitu.

Mida teha, kui ei meeldi vett juua?

Tavalisele veele soovitan maitseks lisada kurgiviile, tsitruselisi puuvilju (greip, apelsin, laim, sidrun), sügavkülmast võetud marju või piparmündilehti. Saad ise kodus teha maitsevee, mis ei põhjusta kaalutõusu ja samas annab arvestatavas koguses antioksüdante ja mineraalaineid.

Kas pean hommikukohvist loobuma?

Mõõdukas koguses võib kohvi juua, kui talud kofeiini ja tervis on korras. Üks tass hommikul, must või vähese piimaga ja ilma magusaineta. Iga joodud kohvi juurde võrdne kogus vett, sest kofeiin väljutab kehast vett ja peidab janu.

Millist teed juua?