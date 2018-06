Viis suurimat seksiohtu, millega suvel arvestada

Suvekuumuses tekivad ulakad mõtted ja seksitakse ka mujal kui ainult magamistoas. Võib-olla tuleb see sellest, et suvel kantakse vähem riideid. Või on lihtsalt suvel rohkem vaba aega, meel hea ja lõõgastumiseks palju võimalusi. Igal juhul on uuringud näidanud, et suve alguses suureneb internetiotsingutes seksiga seotud märksõnade arv.

Meie ei mõista hukka ja loeme vaid sõnad peale, et intiimseid tegevusi tuleb teha privaatselt. Kui see tagatud, laske käia! Suveseiklustes ei tohi aga unustada ka enda ja partneri ohutust, hoiatab Everyday Health.

Seksioht: suguelundite kuivus

Soovides seksida vees (olgu basseinis või meres) tuleks tegelikult hoida libesti käepärast. Vastupidiselt levinud arvamusele ei ole vesi libestav ja see võib elamuse rikkuda. Vees seksides on vaja silikoonipõhist libestit.

Seksioht: liiv kohtades, kuhu see ei peaks sattuma

Hetke ajel kallimaga hullama hakates võib mõistus kaduda ja tehakse rumalusi, mida hiljem väga kahetsetakse. Kui muudmoodi ei saa, siis pange vähemalt rätik külje alla, et liivast eemale hoida. Liiv võib tuppe sattudes põhjustada ebameeldivat ärritust. Pärast tuleks end kindlasti pesta (ja mitte merevees, mis ajab õrna piirkonna kipitama).

Seksioht: kondoom kui õhupall

Suurem osa kondoomidest sobivad kasutamiseks ka vees, kuid sellegipoolest võib kondoomi kasutamisel olla riske, millega ei osata arvestada. Kui kondoom ei ole mehele paras, võib see veega täituda! Seetõttu tuleb kondoom kindlasti juba enne vette minekut peale panna. Lisaks tuleb meelde jätta, et kui vees on kloori, võib see lateksit lõhkuda. Soolane vesi ei tohiks aga kondoomi korrasolekut kuidagi mõjutada. Turvalisuse mõttes jätke bassein või mullivann puhtaks ja minge koos duši alla või vanni.

Seksioht: kuseteede infektsioonid

Suvel tõuseb järsult kuseteede põletikesse haigestumine. See on osaliselt seotud suvise suurema seksuaalse aktiivsusega. Kui palju seksida, satuvad bakterid kergemini kuseteedesse, kus põhjustavad põletikke. Pööra erilist rõhku hügieenil!

Seksioht: päikesepõletik õrnas kohas