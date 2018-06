Simon Cowell: mobiiltelefoni kasutamisest loobumine tegi mind õnnelikumaks

58-aastase Cowelli sõnul on telefoni mitte kasutamine veider kogemus, kuid see tuleb kasuks, kirjutab The Guardian.

Cowell ütles, et telefonist loobumine on parandanud tema elukvaliteeti. Mees ärritub, kui kaaslased on näiteks koosoleku ajal nutiseadmes. Cowell on hakanud märkama inimesi enda ümber ja tema keskendumisvõime on paranenud. Mees piiras ka enda nelja-aastase poja nutiseadmete kasutamise aega.