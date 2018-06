Meeleheitel naine: mees on pärast lapse sündi nagu ära vahetatud

Laps on meil planeeritud ja väga oodatud. Nüüd aga tunnen, et sünnitasin lapse endale. Sünnitus oli ka nii raske, et ma pole sellest veel korralikult toibunud. Mees ei tahagi nagu meiega enam tegemist teha. Seksinud me peale sünnitust ei ole. Mees ei maga enamus öid minu kõrvalgi, jääb teleka ette diivanile magama. Nädalavahetusel läheb sõpradega välja. Tunnen end üksikemana! Nii raske on, et ei tea kaua suudan veel.

«Kurb, kui niisugusel erilisel ajal ei saa täit rõõmu tunda. Küllap on enamus emasid kogenud, et tegelikkus erineb tublisti kujutletust. Ja paljud on teie kombel tõdenud, et pisaratest, vihastamisest ja karjumisest pole kasu. Filmis «Moskva pisaraid ei usu» tuuakse vaataja ette noore ema (sedapuhku küll üksikema) tegelikkus. Paljud naised on öelnud, et selle filmikangelanna meelekindlus ja visadus on neid julgustanud enda jaoks olulise poole püüdlemisel. Muinasjuttudest on teada, kuidas tark talutütar, kes kogemata oma mehe oli ära pahandanud, võitis ta tagasi aruka sõnastuse abil. Ehk on ka teil abi sõnastusest ja kuulamisoskusest.