Viis põhjust, miks juuksur su soengu ära rikkus

Eksperdid jagavad ajakirjas Oprah siseinfot, mis võib põhjustada seda, et kliendi ja juuksuri kujutlus kaunist soengust nii erinev on.

Tänapäeval on kliendil väga lihtne uurida internetis ilusalongide arvustusi. Jälgi siis, et sa ei langetaks oma valikut hea klienditeeninduse põhjal, vaid vaataksid ka lähemalt seda, milline kogemus juuksuritel ja stilistidel on ning millised nende tööd välja näevad. Paljud salongid postitavad soengutest fotosid Instagrami või Facebooki, mis on sisuliselt igaühele kättesaadav portfoolio. Selle põhjal saad paremini hinnata, kelle käekiri sulle meeldib.