Sõbranna nädalahoroskoop 9.-15. juuni

Jäär

21. märts – 19. aprill

Segadust tekitab see, kui inimesed, keda oled mõttekaaslasteks pidanud, ootamatuid avaldusi tegema hakkavad. Väga põhimõttekindla isikuna on sul raske teiste tujude ja seisukohtade kiiret muutumist mõista. Ära raiska oma energiat tuuleveskitega võitlemisele, keskendu pigem igapäevastele kohustustele.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Pead oma energiat jagama tööelu ning kodu vahel. Kumbagi poolt ei saa tähelepanuta jätta, nõudmised sinu suhtes on suured. Tunned, et teised ootavad sinult rohkem kui vastu annavad. Samas võib jääda ebaselgeks, millised on nende soovid. Vastuolusid ja möödarääkimist võib tekkida üksjagu.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Küsimusi on palju, õigete vastuste leidmine aga keeruline. Sinuni jõudev info ei pruugi suures osas tõele vastata, ära usu midagi sinisilmselt. Periood ei ole reisimiseks parim. Kui sul on vaja kuhugi sõita, arvesta igaks juhuks täiendava ajakuluga ja jälgi erilise hoolega, et su reisidokumendid korras oleksid.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Küllap ei jäta ühiskonnas toimuv sind külmaks. Jälgid huviga erinevaid seisukohavõtte ning võib tekkida tahtmine sõna sekka öelda. Kas just avalikult, aga oma sõprade-tuttavate ringis osaled aruteludes, mis võivad ka küllaltki tõsiseks kiskuda. Võta asja mõistusega, ära lase emotsioonidel üle pea kokku lüüa.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Mida kallim inimene sulle on, seda rohkem ta sind mõjutab. Armastatu sõnade ja tegude suhtes oled eriliselt tundlik. Võid kergesti heituda ja solvuda, kui sulle tundub, et ta sind ei mõista või ründab sinu seisukohti. Proovi asja mõistusega võtta – võib-olla saad millestki valesti aru või reageerid üle.

Neitsi

23. august – 22. september

Tööd on palju, sellegipoolest võtad õhinal juurde lisakohustusi. Peaksid tõsiselt mõtlema sellele, et ka kõige tugevama inimese energiavarud ei ole lõputud – sinagi vajad puhkehetki. On küllaltki suur oht, et hindad oma võimeid üle ning teed meeletu pingutamisega liiga oma tervisele.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

See on küllaltki rahutu aeg, mil võid tunda teiste poolt mõjutamist, lausa tugevat survet. Sind ärritab, kui su seisukohti ei aktsepteerita. Õnneks on sul ustavate sõprade ringkond, kus end hästi tunned ja alati toetust leiad. Suuna oma energia parem nende inimestega suhtlemisse, säästa oma närve mõttetutest vaidlustest.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Kodused suhted vajavad rohkem tähelepanu. Võimalik, et keegi su lähedastest vajab abi, ent oma tagasihoidlikkuses ei ütle seda otsesõnu. Hoia silmad lahti ja ole valmis toetama. Võid märgata kiireid võimalusi edasiminekuks karjääririndel. Uuri asja lähemalt – võimalik, et esialgne mulje on petlik.

Ambur

22. november – 21. detsember

Infotulvas orienteerumine on keerukas. Eksitavat teavet on ehk rohkemgi kui tõsiselt võetavat, ka on mõningatel juhtudel pea võimatu kontrollida faktide paikapidavust. Ainult sisetunde ajel ei saa samuti otsustada, mis on õige ja mis vale – vaistki võib sind alt vedada. Enne millegi otsustamist pea erinevate inimestega nõu.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Suhted kaasinimestega on head – oskad neile õigesti läheneda, viisakas olla ning oma mõtteid neile sobival viisil väljendada. Aeg sobib päris hästi ka armastuse avaldamiseks. Seevastu rahaasjus peaksid eriliselt ettevaatlik olema. Kipud oma võimalusi ja teadlikkust üle hindama ja võid seetõttu kahjusid kanda.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Sinult oodatakse ehk rohkemgi, kui anda suudad. Tahtmine tegutseda on küll suur, ent miski justkui takistab sind. Tähtsate otsuste ja rahaliste tehingute tegemine jäta parem tulevikku. Sinu väärtushinnangud võidakse kahtluse alla seada. Enne tulist eneseõigustamist vae, millest need õigupoolest lähtuvad.

Kalad

19. veebruar – 20. märts