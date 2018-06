Suurimad vead, mida naha niisutamisel tehakse

Igapäevane niisutus on nahale oluline, eriti muutlikus kliimas. Riley sõnul on põhiline viga kiirustamine. Niisutuse pealekandmise järel on vaja anda tootele aega nahka imenduda. Päevameiki ei tohiks teha näole liiga kiiresti niisutamise järel, kirjutab DailyMail. Kui niisutaja pole jõudnud nahka imenduda, võib see mõjutada ka meigi tulemust.