Saa tuttavaks kõige siirama superstaariga!

Uudo sõnul alustas ta selleks, et raha teenida, kõige tavalisemast töödest. Ta on olnud helitehniku abiline, kes asju tassib ja juhtmeid kokku korjab, nn jõhvikas, kes klubis klaase koristab, on ka ämbritega kruusa vedanud ja katusel kruve keeranud. «Kui sa tead, mis tunne on päris altotsast pihta hakata, siis õpid tänulikkust kogu eluks. Ma tean, mis tunne on näha tohutult vaeva, et teenida paar eurot tunnis. Sa pole keegi, sulle öeldakse halvasti, sind tehakse maha. Kõik inimesed pole lahked nendega, kes on neist madalamal. Mul ei tekkinud tunnet, et kunagi tõusen kõrgele ja teen kõik tagasi, vastupidi – austan kõiki, kes annavad oma nähtamatu panuse. Saate juureski on palju neid, kes annavad endast kõik, kuid ei saa kunagi aplausi. Aga põhiline õppetund, mille sain, on see, et elu ise ei too sulle midagi kätte, ainult sina ise saad kõike paremaks muuta.»

Uudo Sepp ja Jüri Pootsman FOTO: Kalev Lilleorg

Staaritsemine on võõras

Üks raskemaid asju ootamatult tuntuks saamise juures on tulla toime tohutu tähelepanuga. Nii mõnigi ebaküps natuur hakkab end küllalt kiiresti maailma nabaks pidama. Ons ka Uudo olemusse juba staarilikke maneere siginenud? Superstaarisaate võitja pahvatab naerma. «No mina ei teagi, mida see staariks olemine tähendab – mulle on see võõras!» teatab ta. «Olen ikka seesama Uudo Sõrvest, kes olen, ja selleks tahan ka jääda. Oleks ju igavesti naljakas, kui ma teataks, et sain staariks ja enam pole võimalik minuga rääkida. Vahel tundub küll, et mõni sõber või sugulane peab ennast nüüd staariks, aga küllap see on lihtsalt nende viis minu üle uhke olla.»

Abitööliseks olemise ajal nägi Uudo küllalt muusikuid, et teada – kõik pole alati nii, nagu publikule paistab. Mängitakse rolle, poetakse kostüümi, peidetakse oma hing ilusama fassaadi taha. «Juba siis mõistsin, et mulle see fassaadivärk üldse ei meeldi! Ma kas või ebaõnnestun ja ei meeldi inimestele, aga pean olema mina ise laval!» Noor muusik teab, et mida ausamalt ennast avad, seda rohkem võid ka haiget saada, aga on teadlikult selle riski võtnud. Hingepõhjani aus olemine nõuab artistilt suurt julgust, aga neil, kellel on õnnestunud inimeste hinge puudutada, on see julgus olemas. «Mind aitas see, et alistusin paratamatusele – kui mõni arvab, et oled tore, ja mõne meelest hoopiski nõme, siis sellest tuleb üle olla. Kuna ma ise olen nagunii enda kõige karmim kriitik, on see õpetanud mind iga teravama sõna peale mitte rööpast välja minema.»