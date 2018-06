VIDEO: Miks rannakeha suvel lössi läheb?

Päike paitab ja kisub õue. Kes sellele kiusatusele vastu seista suudab ning siiani kohusetundlikult jõusaalis rassib, omab küll teraskõva tahtejõudu! Sest kes tahaks higises siseruumis kopitada kui väljas on Eestimaa üürike, kõige ilusam aeg. „Suvel on nii palju muid ahvatlusi, et trennid jäävad tihtipeale unarusse,“ teab personaaltreener Merle Antson, kes juhendab kliente OMAklubis, aga läheb nendega kaasa kasvõi maailma otsa. Välitreeningud on see, mida soojal ajal kõige enam küsitakse.

„Pidevalt toimub nii palju, igasugu peod ja üritused, jäätised ja veiniõhtud, et pole aegagi treeninguks. Lisaks veel reisid – siis on mõtted sootuks mujal. Sügisel kõik tulevad ja ahastavad – issand, ma suvel grillisin nii palju, appi-appi, vorm on täiesti käest. Palju lihtsam ja tervislikum oleks raske tööga väljateenitud tulemusi hoida ka suvel.“

Merle Antson on justkui reipus ja liikumisrõõm inimese kujul - tema kõrval pingutada on puhas lust! FOTO: Eero Vabamägi/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

Kui kiirelt juba kahju tekib?

Paljud rõõmsad suvelaiskvorstid õigustavad end öeldes, et soojast ajast peab viimast võtma ja lühikese puhkusega ei juhtu midagi. Kahjuks pole see tõsi. Kolmenädalase pausi järel hakkavad jõunäitajad vähenema ning keha kaotab ka lihasmassi, kuid seda vaid juhul, kui kehale ja lihastele üldse vajalikku koormust ei anta. „Olen ise põlveoperatsioonil läbi elanud, peale mida ei saanud paar nädalat liikuda. Nägin oma silmaga, kuidas lihas silmanähtavalt kaob!“ kirjeldab Merle värvikalt ning lisab, et operatsioonijärgne taastumine ei ole päris samaväärne mis trennipaus. „Saavutatut hoida on palju lihtsam kui nullist alustada. Ainult jooksmas käimisest ei piisa, vaja on ka jõutrenni. Kasvõi 1-2 korda nädalas, kuid regulaarselt. Sest järjepidevus on ainus asi, mis treeningus tulemusi annab.“

Paar laiska nädalat ja siluett on silmanähtavalt vedelam. Kehakoostis hakkab samuti muutuma, sest keha on tark – milleks nii palju lihast, kui sellele rakendust ei leidu? See protsess õnneks on aeglasem. Nii et ei päästa ka teooria – oh, ma suvel liigun niigi. Päevased sammud ja liikumisnormi võid ringi kapates küll kätte saada, jõutreeningut mitte. „Jõutreening on üks osa hea vormi ja hea tervise vundamendist, mis annab kehale vormi. Kuidas treenida, sõltub eesmärgist, aga see on kasulik kõigi spordialade puhul – arendab lihasvastupidavust, jõudu, liikuvust, koordinatsiooni ja annab hea toonuses silueti. Paljud lihtsalt ei tea, et jõutrenni saab väga edukalt ka õues teha!“

Kui mugav loodrielu jätkub kogu suve ja ainus atraktsioon on meritähe-harjutus rannaliival, oled sügiseks saavutanud kauni kallerdisevormi.

Kuidas reisil ellu jääda?