Kas abordi tegemine võib hiljem rasestumist takistada?

Küll aga tuleb silmas pidada, et minevikus toimunud kirurgilise abordi puhul on alati ka oht, et emakakael või emakas on saanud selle protseduuri käigus vigastada ning on probleeme rasestumisel või rasedused katkevad.

«Arvan, et suur mõjutaja on kindlasti tehtud abortide arv. Mida enam on just kirurgilisi sekkumisi, seda suurem on risk, et raseduse või sünnitusega võib tekkida komplikatsioone,» ütleb Voites. «See ei ole aga reegel, enamasti läheb siiski kõik hästi.»