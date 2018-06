Taimetarga kulinaarne nauding: särtsakad kartulid

Kalla segu kartulitele kausis ja sega korralikult õlise ürdiseguga läbi, kuni kõik kartulid on ilusti kaetud.

Pane kartulid praeahju, mis on juba hästi kuum (220o). Küpseta, kuni kartulid särisevad ja on küpsed. (Esimest korda katsetades jälgi ahju, kui palju on vaja valmimiseks aega) – 8-10 minutit.