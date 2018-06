Taimetark soovitab: kõikvõimas koriander teeb poisist mehe

Koriander on tuntud ning armastatud maitse- ja ravimtaim ka tänapäeval. Nimi tuleneb kreekakeelsest sõnast koris, mis tähendab mardikat. Vahest viitab see koriandrilehtede ja tooreste seemnete lutikalõhnale, sest kuivatatud seemnetel see lõhn puudub, nende lõhn on meeldiv, tugevalt aromaatne. Kasvava koriandri iseloomulik lõhn peletab eemale kahjulikud putukad.

Vene keeles on koriandri nimetuseks kinza, teistes keeltes veel corundum, cilantro jne.

Koriander on külmakindel üheaastane taim, mis kasvab 60 cm kuni 1 m kõrguseks. Õied on valged, roosad või helelillad. Seemnete saamiseks tuleb kevadel seemned maha külvata ja sügisel korjata ära kohe, kui need on valminud, sest muidu need varisevad maha. Kuna taim metsistub kiiresti, kasvab see paljudes kohtades looduslikult, aga kultiveeritakse seda peamiselt eeterlikku õli sisaldavate seemnete saamise eesmärgil. Aeda kasvama pandud koriander hoiab eemal soovimatud ja meelitab ligi kasulikud putukad, on hea meetaim.

Aukartustäratav ajalugu ja levik

Vanim teadaolev koriandriseemnete leid pärineb Lähis-Idast, Iisraelist, neoliitikumi aegsest savinõust. Umbes pool liitrit koriandriseemneid leiti Tutanhamoni hauakambrist, mis lubab oletada, et koriandrit seal kasvatati, kuna Egiptuses see metsikuna ei kasva. Kuivatatud koriandriseemneid on leitud väljakaevamiste käigus Pompei varemetest. Koriandrit tundsid nii kuulus arst Hippokrates kui roomlane Plinius, kes kirjeldasid selle suurepäraseid omadusi mitmete haiguste ravimisel. Koriander kasvas ka keiser Karl Suure aedades. Roomlased tõid selle Inglismaale, Hispaania vallutajad viisid Mehhikosse, kus Ameerika kolonisaatorid hakkasid seda kasvatama. Sealmail hakkas see ka looduslikult levima ja on tuntud kogu Põhja-Ameerikas.

Koriandrit on mainitud Piiblis, kus Teises Moosese raamatus (16:31) on kirjeldatud ajatut aeda, kus taevast langesid alla seemned, millest valmistati leiba pagendatud iisraellastele: «Ja Iisraeli sugu pani temale nimeks manna, ja see oli kui koriandri seeme valge ja ta maik oli nõnda kui meekookide maik».

Koriandriseemned. FOTO: Praethip Docekalova / PantherMedia / Scanpix

Kuidas on koriandrit kasutatud?

Küpsed koriandriseemned on magusad. Sajandeid on neid kasutatud armujookides. Araabia «Tuhat ja üks ööd» raamatus räägitakse lugu kaupmehest, kes veel neljakümneselt oli lapselik, alles koriandriseemnetest valmistatud ravijook tegi temast mehe. Koriander on tuntud kui mehelikkuse suurendaja.

Koriandrit teatakse ka kui Hiina peterselli, seal peetakse seda ürdiks, mis tagab surematuse.

Koriandri tugevatoimeliste eeterlike õlide antibakteriaalset mõju on kasutatud liha säilitamisel, koriandri aroomiga aga varjatud halvaksläinud jahu ebameeldivat lõhna.

Toidu- ja ravimtaim

Rukkileivale on lisatud koriandriseemneid, et parandada seedimist ja leevendada soolevaevusi, ka kuulub ta koos aniisi, köömnete ja apteegitilliga leivavürtside hulka. Rahvameditsiinis on koriandrit kasutatud seedehäirete, gaasivalu ja kõhukrampide korral ning voodihaigete söögiisu ergutamiseks. Väidetavalt aitab koriander võidelda ka soolestikus pesitsevate ebameeldivate pärmiseentega.