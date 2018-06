Uuring: see harjumus aitab luua tasakaalu töö ja eraelu vahel

Lausa 75 protsenti töötajatest vastas, et näevad treeningut hea võimalusena, kuidas organiseerida paremini töö- ja pereelu, kirjutab The Sun. 35 protsenti sooviks, et neil oleks rohkem aega trenni tegemiseks, et luua ühendus töö- ja eraelu vahel. Kõige rohkem mõjutab tasakaalu töötajate arvates tööpinge ja pikad töötunnid. Uuringu tellis Suurbritannia ja Iirimaa ettevõte Gympass.