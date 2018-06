Eesti naised näitavad Moldova naistele eeskuju

«Alates eelmise aasta oktoobrist on EENA koolitanud Chișinăus 80 ettevõtlikku Moldova naist, kellest valiti motivatsioonikirjade alusel välja 14 edutiimi juhti. Need naised on tänaseks alustanud oma edutiimidega, et saavutada isiklikud, ettevõtlus- või tööalased eesmärgid läbi naiste toetuse ja julgustuse. Täna on need 14 edutiimi juhti Eestis, et omandada uusi täiendavaid teadmisi ning näha ja kogeda Eesti naisettevõtjate edusamme,» sõnab EENA liige Angela Ventsel. Nii koolitatakse, külastatakse ja räägitakse kolmel päeval Moldova naistele Eesti naiste edulugusid ja antakse juurde inspiratsiooni ja teadmisi, et saavutada eesmärgid oma edutiimidega. «Ühtlasi korraldab EENA oktoobrikuus Chișinăus saalikoolituse, kus saavad soolise võrdõiguslikkuse ja liidrioskuste teemadel teadmisi veel 100 Moldova naist,» lisab Ventsel.