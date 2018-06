GALERII: pool miljonit maksev Eesti esimene kinorestoran avab uksed

Apollo kino juht Rauno Stüffi sõnul on Eestis kinokülastajate harjumus ühendada kinokülastus väljas söömisega järjest kasvanud. Lähipäevil avatakse Eesti esimene kinorestoran, mille ehitusse ja arendusse investeeriti ligi pool miljonit eurot. «Lisaks ülimugavatele eritellimusel valmistatud neljakümne neljale pehmele kinotoolile ja täissuuruses toidulauale on kinorestoranis kasutusel ainulaadne puutetundliku ekraaniga tellimissüsteem, mis võimaldab edastada oma toidu- või joogitellimuse toolilt tõusmata ja teenindajat kutsumata,» tutvustab Stüff ning lisab, et kõige selle eesmärk on muuta kliendikogemust järjest mugavamaks ja seda kogu Euroopa kontekstis. Kinorestoranis on kasutusel teravaimat võimalikku pilti pakkuv Barco laserprojektor ning kinosaali heli tuleb Dolby 7.1 helisüsteemist.