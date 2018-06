Viis asja, mida kasutatakse ekslikult libesti asemel

Peale selle, et beebiõli võib kondoomi kahjustada aj teha selle kasutuks, ei tohi beebiõli tuppe sattuda ka seepärast, et soodustab pärmseene vohamist.

Õli ei sobi kondoomiga kokku ja on tegelikult ka väga halb libesti. Toiduõli ei ole väga libe, mistõttu ei ole seda mõtet libesti asemel kasutada. Pealegi on see toit, mis ei ole vaginaalseks kasutuseks mõeldud ja võib seetõttu tuppe ärritada.