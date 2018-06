Kas naiste töönädal peaks olema lühem kui meestel?

Sajandite vältel on naised olnud eksperdid mõtisklemaks korraga nii tööalaste asjade, laste, tervise ning suhte- ja koduse elu üle, kirjutab Daily Mail. Viimase kahekümne aasta jooksul on naised aga üha enam kurtnud üleväsimuse, ärevuse ja depressiooni üle ning tasakaal, kuidas kõiki muresid korraga kontrolli all hoida, hakkab paigast nihkuma. Uuringus leiti, et tervist mitte kurnav töönädal oleks naistel 34 tundi. Nende tundide sisse on arvestatud ka tööväline aeg, mis kulub naistel eraeluliste kohustuste ja muredega tegelemiseks.