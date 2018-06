Šokis ema: poeg armastab teist noormeest – kuidas ma peaksin käituma?

Peale sellise avalduse tegemist võib oletada, et vajate lihtsalt ise aega selle mõttega kohenemiseks. Teie poeg teab seda ilmselt juba mõnda aega, et teda köidavad noormehed ja on hea, et ta sai seda nüüd ka teile välja öelda. Praegu on tema jaoks kõige olulisem, et teie teda mõistaksite, ei hakkaks arvustama ega püüaks talle selgeks teha, et ta peaks olema teistsugune või teda takistama teise noormehega suhtlemisel. Sel juhul kaotaksite temaga kontakti päris kindlasti.

Praegu on tema jaoks väga-väga oluline, et teil säiliks usaldus ja mõistmine, samuti hea vanem-laps suhe. Teie jaoks ehk aitab teadmine, et tema on armununa õnnelik. Tema joaks ei ole see probleem, et ta kiindus noormehesse. See on probleem enamasti teistele. Samuti ei allu tema armastus noormehe vastu tema tahtele, see pole tema valik. Küll aga on teie valik, kas püüate teda aktsepteerida sellisena nagu ta on. Tema isikupära, huvid, tegemised, võimed jne ei piirdu ju sellega, keda ta armastab – ta on ju isiksus koos kõikide oma omadustega olenemata sellest, kellega tal suhe on. Teda ei pea ka kuidagi teisiti kohtlema sellest tulenevalt, keda ta armastab.»