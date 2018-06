Kaks kõige targemat sodiaagimärki, kes näevad sinust kohe läbi

Veevalaja (19. jaanuar – 18. veebruar)

Veevalajad on väga ratsionaalsed, intellektuaalsed ja loogiliselt mõtlevad. Nad on iseseisvad ja mitte eriti emotsionaalsed, sest nad väldivad tundeküllaseid olukordi. Veelvalajatele sobib otsuste langetamine ja nad ei lase kellelgi teisel seda enda eest teha.

Veevalaja ei vea sind kunagi alt. Ta on küll häbelik, aga hea tahtmise korral võib ta olla väga energiline. Veevalajal on väga terav taju ja ta on loomult visionäär. Ta on loominguline töötaja, kel on palju uusi ideid. Veevalajat iseloomustab tahe maailma paremaks muuta.

Kaalud (22. september – 23. oktoober)

Kaalud on paradoksaalne sodiaagimärk, kuid pole kahtlustki, et ta on sama elutark kui Veevalaja. Ta on heasüdamlik, ratsionaalne ja õrn. Kaaludele meeldib suhtlemine ja seltskonnas viibimine. Nad on arukad ja õiglased.

Kaalude tähemärgi esindaja saab kiiresti aru, kui keegi talle valetab. See tuleb tema sihikindlusest ja perfektsionismist. Ta on valmis kaua vaeva nägema, et kõik oleks õiglane ja hästi tehtud. Loomult on ta aus ja õiglane nõuandja.

Nii Kaalud kui Veevalajad on targad ja loomingulised. Kuigi neil on palju erinevusi, ühendab neid oskus näha teiste inimeste hinge salasoppidesse. Neid saab usaldada ja neile võib kindel olla.