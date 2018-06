Kuus olulist etiketireeglit, mida pulmas nutiseadet kasutades silmas pidada

Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma pani selleks puhuks kokku kuus lihtsat etiketireeglit nutiseadmete kasutamiseks, et olulist päeva teiste külaliste jaoks mitte ära rikkuda.

1. Ära tseremoonia ajal pildista

Pulmatseremoonia ajal tasub pildistamist vältida. Üldiselt on selleks olemas spetsiaalne fotograaf, seega on võimalik kenad pildid kõige olulisemast hetkest hiljem kätte saada. Pildistamise asemel tasub nautida ilusat hetke ning hoida telefoni taskus või kotis, eelistatult hääletu režiimi peal, et sündmust mitte segada.

2. Pildista väljumisel

Fotode ja videote jäädvustamisse tasub panustada siis, kui värskelt abiellunud paar kirikust või perekonnaseisuametist väljub. See on pildistamiseks sobilik aeg ning olukord loob ka mitmeid võimalusi omapäraste jäädvustuste ülesvõtmiseks.

«Tihtipeale on sel ajal tavaks abielupaari kohale heita lilleõisi või konfetti, seega on tegu ideaalse hetkega lisaks pildistamisele näiteks aegluubis video jaoks. Selleks sobivad paljud telefonid, kuna enamikel tänapäeva tippmudelitel on aegluubis video salvestamise võimalus olemas,» selgitab Aasma.

3. Selfi aeg on vastuvõtu ajal

Külaliste vastuvõtu ajal on hea hetk iseenda jäädvustamiseks. Kuna abielupaar on veel riietumas, siis sobib aeg hästi sõpradega ühispiltide tegemiseks. Siiski tasub jälgida abielupaari toimetamist. Kui nad ruumi sisenevad, siis tuleks suunata tähelepanu nendega suhtlemisele, mitte enda pildistamisele.

4. Telefon laual? Ei!

Igal juhul tasuks vältida telefoni hoidmist laual. Seda nii söögi ajal kui ka muul ajal pulmapeol istudes. Isegi kui telefon on tööasjade ajamiseks oluline, tuleks pulmapeol siiski telefon tasku pista ning laua taga istuvate inimestega suhelda. Isegi kui laua taga olevad inimesed eriti huvitavad ei ole, siis võib viisakalt teise lauda istuda ning sealt meeldivamat seltskonda otsida.

5. Tordilõikamine on hea hetk pildistamiseks

Tordi lõikamine abielupaari poolt on üks huvitavamaid hetki sündmuse jooksul, seega tasub siis proovida jäädvustada mõned huvitavamad kaadrid. Näiteks võib pruutpaari pildistada selja tagant, mis on erinev ilmselt paljudest tordilõikamisfotodest.

6. Õhtune pidu