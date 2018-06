Advokaatide abielukool: kuidas lahkuminekuga hakkama saada, kui mängus on lapsed?

Advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni juhi, vandeadvokaadi Ene Ahase sõnul lahutatakse Eestis umbes iga teine abielu. «Ja see statistika ei võta arvesse neid lahkuminekuid, mis on juhtunud kooselus. Lapsed ja ühiselt seotud vara on emotsionaalsed teemad, millega lahutuse ajal tegelema peab. Kahjuks ei tea inimesed tihti oma õigusi ega ka kohustusi partneri või abikaasana lahutuse puhul - kes ja mis alustel endale saab. Lahkuminek on ilma nende küsimustetagi emotsionaalselt väga keeruline probleem,» sõnab Ahas.