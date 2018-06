Austraallaste uus lemmik on brokolikohv

Brokoli on täis antioksüdante. Ekspertide sõnul ei tarbi inimesed piisavalt juurvilju ning loodavad, et brokolipulbri abil teevad tarbijad tervislikumaid otsuseid. Toiduteadlane Maryann Augustini sõnul võrdub kaks supilusikat brokolipulbrit ühe toidukorra juurviljadega.

Huvitav on aga fakt, et brokolipulber on ise nii kole, et seda poodides ei müüda, kirjutab DailyMail. Kuigi Austraalias segatakse see kohvisse, saab pulbrit kasutada ka teisiti: smuutides, küpsetistes, suppides ja nii edasi. Brokoli maitse ei ole paljudele just meeltmööda, ent väidetavalt kohvis seda köögivilja siiski tunda pole.