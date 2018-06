Prints George ja printsess Charlotte ei tohi oma vanematega koos õhtust süüa

Kuninganna pole kunagi pidanud istuma toidulauas koos jonniva või toitu loopiva lapsega. Nimelt ei ole kombeks kuninglikus peres lastel koos vanematega õhtustada. Vahel on õhtusöökidel seatud laud eraldi lastele, vahel peavad lapsed sööma lausa teises toas.

Kuuldavasti on keelatud nelja-aastasel printsil ja kolme-aastasel printsessil koos vanematega õhtustada, kuni nad pole õppinud toidulauas piisavalt kombekalt käituma, kirjutab TheSun.

Endine kuningliku pere kokk Darren McGrady rääkis intervjuus väljaandele Hello!, et lapsed pidid ka jõuludel sööma lastetoas. Vanematega samas toas tohtisid nad einestada alles siis, kui olid piisavalt vanad, et kuningliku pere kommete kohaselt käituda.