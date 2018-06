Kuidas maitseb Pärnumaa?

Aga kus on leib? Ettevaatlikult asub publik noaotsal rohelisesäbrust, fuksiaroosat ja oranžikat võid mekkima... kuni lõpuks see tulebki. Mitut sorti, muu hulgas Kihnu räimeleib ja sai, valmistajaks väikesaare Pihlaka ja Pärnamäe talu; samuti tatraleib ja mahe rukkileib MTÜ-lt Roheline Värske Elu. Pärnu kandi rahvas tunneb vanast ajast ka aganatega näljaleiba ja kartulikoortega hädaleiba, kuid praegu on kõige kuulsamad kihnlaste toitev soolaliha või -räimega rukkileib.

Kohalikud raba- ja rannarahva toiduained pidusöögiks vorminud peakokk Rudolf Visnapuu ütleb muheledes, et säärane väike üllatus- ehk šokipaus oligi kavas ette nähtud. Mõte alustada Pärnumaa köögi tutvustamist just võikäiguga tuli aga Pärnu lähistel kasvanud ja igapäevatööna restorani Noot ohjaval Visnapuul, kui ta meenutas oma vanavanaema ütlemist, et austage võid. See oli kunagi toiduaine, mida polnud eriti kehvemal järjel peredes sugugi iga päev võtta. „Nii et pidulikum noot pole või puhul üldse ülearune,” nendib peakokk.