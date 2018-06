Naine väidab, et Mirena hormoonspiraal rikkus tema hambad ära

29-aastane Elle Jansen soovis saada modelliks, kuid hammastega soetud probleemide tõttu on see unistus rikutud. Seda, et hormoonspiraal võiks hammastele halvasti mõjuda, ta varem ei teadnud ning soovib nüüd teisi naisi oma kogemuse näitel õpetada, kirjutab Mirror.

«See on mu elu täielikult ära rikkunud – enne spiraali paigaldamist hakkasin modellindusega tegelema ja mul olid mõned fotosessioonid,» räägib naine. «Tundus, et kõik läheb hästi, aga nüüd ei julge ma isegi täie suuga naeratada – ma ei taha, et keegi näeks mu hambaid, sest need on nii koledad.»

Elle ei taha, et keegi teine satuks samasugusesse olukorda ja seetõttu teeb ta teavitustööd, et naised arvestaks rohkem spiraali kõrvaltoimetega. «Spiraali pannes ei maininud keegi mulle mingeid riske, aga sel on minu elule olnud tohutu mõju,» kurdab naine.

Elle Jansen veel tervete hammastega. FOTO: Erakogu / Caters News Agency / Scanpix

Elle'ile paigaldati Mirena hormoonspiraal 2013. aastal, kui ta oli 24. Mõne aja pärast läksid ta igemed paiste ja hambavahed hakkasid suurenema. Kuna Elle on hoolas hambapesija, sai ta šoki, et hambaarst diagnoosis tal gingiviidi ehk igemepõletiku. Hambaarst oli naisele öelnud, et põletiku põhjuseks on hormoonspiraali tagajärjel tekkinud hormonaalhäire.

Peale suuprobleemide oli Elle'il ka teisi terviseprobleeme ja ränk jalavalu, mistõttu ta tahtis spiraalist lahti saada. Medõed ei olnud aga sellega nõus ja lõpuks oli Elle'il spiraal peaaegu kaks aastat enne, kui see välja võeti. Tuli välja, et hormoonspiraal oli naisele valesti paigaldatud.

«Mind vaevasid nii paljud kõrvaltoimed, aga ma ei suutnud veenda õde seda välja võtma – tema kartis, et ma jään rasedaks,» meenutab naine. «Mu hambad läksid aina hullemaks ja sellest kujunes välja periodontiit, mis on igemehaigus. See on hämmastavalt valus – mu igemed on pidevalt paistes ja tulipunased, alatasa veritsevad. Mu hambad logisevad ja on läinud puseriti.»

Elle Jansen. FOTO: James Ward/Caters News / Caters News Agency

Elle on oma hambumuse pärast väga pettunud ja kinnitab, et ta on alati korralikud hambaid pesnud, tervislikult toitunud ning trenni teinud. «Ma nägin vaeva, et spiraalist lahti saada ja lõpuks eemaldati see 2015. aastal. Teised sümptomid hakkasid vähenema, kuid hambad lähevad ainult hullemaks ja hullemaks.»

Hambaarst on Elle'ile öelnud, et 35. eluaastaks on tal vähemalt 11 hammast välja tulnud. «Ma ei hakka salgama, et kui seda kuulsin, puhkesin nutma,» tunnistab ta. Praegu ei jää naisel muud üle, kui koguda raha, et hambad korda teha.

Paraku ei piirdu probleemid vaid suuga. «Asi ei olegi ainult selles, et mu hambad nii koledad välja näevad, vaid ka teistes terviseprobleemides, mis spiraaliga tekkisid. Mul on suurem risk südameinfarktiks, insuldiks ja kõrgeks vererõhuks ning mul on pidev valu mitte ainult suus, vaid ka kõhus ja jalgades,» lisab ta.