Võrgutav galerii: ehitaja aktifotod kannavad sõnumit «suur on ilus»

Blake’il oli idee teha «midagi erilist» ja näidata, et «suur on ilus». Pildistama kutsus ta oma sõbra Kelly Duffi, kel on buduaarifotograafiaga pikem kogemus. Vastutasuks lubas ta naise kalale viia. Lõpptulemusest võitsid mõlemad – Kelly sai hulga lahedaid fotosid, mis on talle tööd juurde toonud ja Blake on nüüd naiste seas väga populaarne, edastab Metro.

«Me tahtsime teha midagi tavatut, sest traditsioonilised buduaarifotod on väga sensuaalsed. Ta on töökas maamees, mistõttu tahtsime asjale mehelikku hõngu anda,» selgitas Kelly, miks Blake fotodel õlut joob ja krõpsu sööb. «Blake’ist on saanud ebatõenäoline seksisümbol ja minuga on väga palju ühendust võetud, et teda üles leida. Olen pidanud naistele ütlema, et ta ei ole vallaline. Ta on saanud väga palju fännikirju ja nüüd suur hitt nii meeste kui naiste seas.»