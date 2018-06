Läbipõlenud naise mure: tujukas ülemus tahab, et ma vaat et elakski tööl

«Olen kõik need kuud olnud rohkem tööl kui kodus. Väga pikad tööpäevad on ka kurnavad, kuna pole aega tegeleda mitte millegagi peale töö. Minu ülemus on väga tujukas inimene ja kole raske on kogu kollektiivi eest vastutada ning kõik inimeste eksimused enda kanda võtta.

Tööle sõites hakkab mul alati pea valutama ja süda muutub raskeks. Ma ei tea kunagi, kelle eksimuse eest ma riielda saan. Mul on raske ka näha, kuidas loomadega ümber käiakse ja kuidas neid hooldatakse. Ma tunnen vastutust kõige ees: inimesed ja loomad.

Meie ettevõtte juht on pidevalt halvas tujus ja inimesed kardavad ise midagi teha, sest kõik, mis me teeme, on ainult valesti. Kui mõni seade läheb katki, on ikka töötajad süüdi ja eelkõige mina, et ma polnud 24/7 kohal. Ma ei tea enam, kas ma midagi üldse õigesti teen – tunnen, et kõik mis teen, on valest.

Kui meil käivad võõrad, siis juhataja ütleb küll, et ma ei pea olema tunnist tunnini, kuid alati, kui ma lähen täpselt tööpäeva lõpus töölt ära, helistab ta mulle ja ma saan häälest aru, et ta pole rahul. Peale puhkepäevi on kõige hullem, siis ta ei ütle mulle isegi tere ja ma saan alati aru, et ta on kuri, et olin puhkepäeval.

Inimesed, kes meil töötavad, ei julge midagi ise mõelda ja teha, sest kunagi ei tea, kuidas juhataja tahab asju näha. Kõik oleme pinges! Ma sõidan iga päev tööle nagu koolijüts, kellel õppetükid õppimata. See kõik on mult võtnud elujõu ja ma ei tea, kuidas olukorda lahendada, sest meiekandis pole tööd väga leida. Palun abi!»

Vastab psühholoogiline nõustaja, Gordoni Perekooli koolitaja Õnne Aas-Udam:

«Olete oma uues töökohas olnud alles neli kuud, ent teie tervis annab märku, et asjad pole nii, kuis võiks. Kohanemine uue töökohaga, sellega kaasnevate kohustuste ja vastutusega, võtab niikuinii igal inimesel oma aja ning sisseelamisperiood võib seetõttu ollagi stressirohkem. Teie poolt kirjeldatud kurnatus, tugevad seljavalud, peavalu tööle sõites ning kõrgenenud ärevus ja hirmukus ülemuse ees viitavad aga tugevale tööstressile (lisaks kohanemispingetele), mis võib viia/viidata läbipõlemisele. Läbipõlemine on tööstressist tingitud kehaline, emotsionaalne ja vaimne kurnatus.

Läbipõlemine on iseloomulik inimestele, kelle negatiivsed pinged on seotud intensiivse inimestevahelise suhtlemisega. See on psühhofüüsiline väsimusseisund, mille ilminguteks/tunnusteks on: pidev väsimustunne, ükskõiksus, masendus, töövõime vähenemine, ebaefektiivsuse tunne, negatiivsus, küünilisus jms.