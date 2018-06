Retseptisoovitus: Kamtšatka kuningkrabi estragoni-tsitruse võiga

Kuumutage ahi Circo Roasting funktsioonil 250 kraadini. Pange võiga krabidega plaat ahjus kõige ülemisse vahesse ja küpsetage kuni need on kenasti pruunistunud ja läbi küpsenud, umbes 10 minutit. Estragoni-tsitruse või: Pange kõik koostisained köögimikserisse. Või peab olema toatemperatuuril (kui või on kõva, pange see mõneks minutiks mikrolaineahju võimsusel 90 W). Vahustage kuni või on valge ja õhuline. Pange koonustorusse ja kandke krabitükkidele.