Koolitatud perenaine ja kokaraamatute autor Salme Masso oli range käega õpetaja, kes virisemist ei sallinud

Kirjutamine kujunes igapäevaelu osaks

Lisaks tööle, pere eest hoolitsemisele ja kõrgkoolis õppimisele jõudis naine toimetada vene keelest tõlgitud mahuka «Raamatu maitsvast ja tervislikust toidust». Seejärel hakkas üksteise järel ilmuma tema enda kirjutatud raamatuid: 1959 «Perenaise käsiraamat», 1965 «Toitlustamine ja korrashoid» jne. Salme Masso avaldas kokku üle 30 raamatu; neist 21 kokaraamatut, ülejäänud käsitlesid peamiselt kodu korrashoidu. Hruštšovi sula ajal andsid meediat käsutavad asutused korralduse pöörata tähelepanu ka inimeste olmele ja ajakirjad hakkasid avaldama selleteemalisi artikleid. Salmelt telliti hulga kasulikke kirjatöid nii kodumajanduse kui ka toiduvalmistamise teemadel. Need teemad lisati ka koolide õppekavadesse. Selleks oli vaja õpikuid – ja jälle paluti neid kirjutada Salme Massol.

Tollel ajal olid raamatute tiraažid muinasjutulised. Näiteks raamat «Võileivad» on välja antud 11 korral, iga kord trükiarvuga 40 000 — 100 000 eksemplari. Nõukogude ajal oli iga teine kokaraamat eestlaste köögis Salme Masso kirjutatud. Kõik retseptid katsetas ta oma pere või õpilaste peal läbi. Lapsed ja lapselapsed olid kõige sagedamini roogade esimesed hindajad. Mõnigi toit jäi raamatust välja vaid seetõttu, et see ei maitsenud tema tütrepojale. Salme tundis heameelt, et elas turule lähedal. Nii sai ta sesoonsete toiduainetega pisut varem läbi proovida, enne kui need kaupluseletile jõudsid. Ükski retsept ei tohtinud teist korrata.

Range ja kardetud õpetaja

1960. aastal kutsuti Salme Masso tööle Tallinna Pedagoogilisse Instituuti, kus ta hakkas ette valmistama kodunduse õpetajaid. See jäigi töökohaks kuni pensionile jäämiseni. Instituudis võitles Salme Masso välja kodunduse õpperuumid (köök, söögituba, sahver, pesula, õpetaja tuba) ning kavandas nende sisustuse ja kasutamiskorra. Tema algatas ka lahtiste uste päevi ja temaatilisi näitusi.

Ed.Vilde nimelise Pedagoogilise Instituudi vanemõpetaja Salme Masso Lastevanemate Rahvaülikoolis laste sünnipäevalaua katmist õpetamas. 1967. FOTO: Rahvusarhiiv

«Töö tuleb ära teha, olgu see kerge või raske,» tavatses Salme Masso oma tudengitele ikka öelda. Tema õpilane ja hilisem kolleeg Aino Põdra on meenutanud, kuidas neid viidi tudengite ühiselamusse tube koristama, et nad praktiliselt läbi teeksid ebameeldivadki majapidamistööd. Ilma toiduvalmistamise hindetunnita Massolt arvestust ei saanud. Virisemist ta ei sallinud ega hädaldanud ka ise.

Aino Põdra on meenutanud: «Mitte kusagil ei olnud tolmukübet, plekki. Me üsna kartsime oma õpetajat. Kartsime midagi valesti teha. Märkused ei olnud õelad, alati ütles S. Masso asja eest ja otsekoheselt. Juurdus korraarmastus ning õppisime nägema otstarbekust. Iga asi pidi asuma kindlal, kõige paremini kättesaadavas kohas, iga töö tehtud kõige ratsionaalsemalt. S. Masso tundi tahtsime minna, sest igas tunnis oli midagi uut, põnevat. Loengutega andis ta kätte toitlustamise algtõed. Retsepte võis soovi- (ja võimaluste-) kohaselt muuta. Kõige olulisem oli, et olemasolevad toiduained saaksid viimase palani ära kasutatud.»