Jörgen Kohal: Eesti laste lemmikud on banaan, avokaado, kaerahelbed ning munatoidud

«Konkursist võttis osa 55 kooli ning kokku saadeti 135 retsepti, mis näitab, et koolides tegeletakse kokkamisega päris hoolsalt,» sõnas Jörgen Kohal. «Lisaks võitjaile tahaksin esile tõsta Kihnu kooli toidutegemise põhimõtet: tähtis on see toit, mis on otse meie ümber – kala tuleb merest ja juurviljad kooli põllult. Kala aga kahjuks veel Eesti laste lemmikuks saanud pole ning kalatoitude retsepte esitati konkursile vähe. Kalas leiduvad vitamiinid on kasvavale organismile vajalikud, seega soovitan lastevanematel kodus rohkem kalaroogi teha, et lapsed maast madalast kala maitsega harjuksid.»