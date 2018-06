Kas toidulisandite võtmisel on mõtet?

Ühekülgne menüü, vitamiinide ja mineraalide puudus

Enamik minu toitumisnõustamise kliente on eelnevalt toitunud väga ühekülgselt (liigne töödeldud toidu tarbimine, värskete puu- ja köögiviljade mitte söömine) ja paljudel juhtudel tuvastab ka vereanalüüs ainete puuduse organismis või sellest tulenevad terviseprobleemid. Sellisel juhul on esmatähtis panna koos toitumiskavaga paika vajalike toidulisandite tarbimine.

Terviseprobleemid ja profülaktika

Mõne terviseprobleemi korral on õigesti valitud toidulisand suuremaks abiks kui haiguse raviks määratud ravim. Kindlasti tuleks eelnevalt konsulteerida oma arstiga, et leida parim lahendus.

Tahan vaid mainida, et vahel on lihtsad lahendused just need kõige paremad. Teatud toidulisaneid võib profülaktika mõttes võtta tervise kindlustamiseks.