Seksuaalselt aktiivsetel eakatel on parem mälu

Uuringusse kaasati 6016 inimest alates vanusest 50 ning see tehti nii 2012 kui 2014. Uuringutest saadud tulemused kõrvutati ning leiti, et seks mängib olulist rolli mälu säilimisel.

Inimesed, kel oli vanemas eas regulaarsem intiimelu, sooritasid mäluteste edukamalt. See tähendab, et vähemalt lühiajaliselt aitab seks mälu parandada, kirjutab Independent. Küll aga ei leidnud kinnitust fakt, et aktiivne seksuaalelu aitaks pikemas plaanis mälu halvenemist edasi lükata. Täpsemalt leiti korrelatsioon seksi ja hipokampuse kasvuga ajus. Hipokampus kontrollib inimese emotsioone, mälu, närvisüsteemi ja seksuaalsust.