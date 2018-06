Normaalne Norman räägib ära: miks täiskasvanud mehed keskkoolitüdrukuid taga ajavad?

Mis sa arvad, mis on normaalne vanusevahe suhtes? Ma olen ise kümnendas klassis ja minuga on juba terve kevade sebinud üks tuttav kutt. Ta on mu vanema venna sõber ja ma väga meeldin talle, aga asi on selles, et ta ise on juba hilistes kahekümnendates. Tal on ülikool läbi, selja taga lausa lahutus ja päris töökoht, aga mina lõpetasin just kümnenda klassi. Meil on nii palju ühist ja ta võtab mind autoga koolist peale, aga samas on see nagu imelik, et ta nii vana on. Näiteks vanematele ma sellest rääkida ei julgeks.

Uhh, nüüd ma tunnen, et pean hoolega sõnu valima, sest kui siin nüüd oma nõuandega võssa panen, käkin äkki su noore elu täitsa ära. Ühesõnaga, mina arvan, et see kolmekümneaastane koll, kes sulle püksi üritab pugeda, on jobu ja sa peaks temast kiiresti lahti saama! Ja siis ütle oma vanemale vennale, et ta võiks ennast ikka kokku võtta ja sul natuke silma peal hoida, et tema lollakad sõbrad sinu ümber tiirelda ei saaks. No mis vend see on, kes võõraid käsi väiksest õest eemale hoida ei oska?

Vaata, igasugustest Hollywoodi filmidest ja muust kamarajurast on meile tekkinud selline väärarvamus, et väga suur vanusevahe suhtes on normaalne. Ja mõnes mõttes las ta siis olla, las 40-aastased tädid käivad 50-aastaste onudega ja lõpuks armastus ei küsi numbrit ja meie hingedel ei ole vanust ja blaa-blaa, aga siin on ikkagi olulisi erandeid. Erand number üks on see, kui sellised täiskasvanud mehed, kes oma elu on suutnud pekki keerata, keskkoolitüdrukutele külge ajavad.

Sa oled kindlasti väga ilus ja hõrk ja võid kindlasti objektiivsetel põhjustel sellele mehele meeldida, aga jäta meelde see, et sa meeldid nagunii kõigile. Nii endast paar aastat vanematele kui noorematele kui pika habemega vanaisa vanustele astroloogidele. Meeldid ja siis? See on nende meeste mure, sina kõnni oma teed ja unusta nad ära. Pealegi, ma arvan, et veel tähtsam on siinkohal see, mis tunde sa oma austajas tekitad. On ikka väga suur vahe, kas elada täiskasvanu elu kõigi päris maailma probleemidega nagu töömured, rahamured, lahutusemured või jalutada igal hommikul kooli ja tegeleda keemia suvetööga, ja ma arvan, et sa meenutad talle neid häid, helgeid aegu.

Ma tean ise ka väga paljusid kahekümnendates mehi, kellele meeldivad teismelised tüdrukud just selle pärast, et kui päris maailmas su tulevane eksnaine võib nähvata, et sa oled täiesti ebakompetentne tüüp, siis need noored, neile oled sa lahe juba selle pärast, et sul on oma auto ja mingi enda teenitud raha, mille eest õltsi osta. Noored tüdrukud ei räägi kodulaenust ja laste planeerimisest ja puhkusest Ameerikas, rääkimata siis remondist äia suvilas, nendega saab rahus hängida. Nendega saab ära unustada, et sul ei ole neile midagi pakkuda, sa ei tahagi pakkuda, sa tahad ainult lusti.