Retseptisoovitus: üllata end tillipestoga

Toidublogija Kadri Raig kirjutab, et «päris» pesto on ikka basiilikust, aga oleme ausad – rõdul pestoks piisavas koguses basiiliku kasvatamine ei ole kuigi reaalne ja seda piisavas koguses osta on lihtsalt kallis. Tillipesto on odav ja imehea. Päris kindlasti sobib see peale värske kartulite ka kõikvõimalike võileibade katteks, pasta lisandiks ja palju muud.