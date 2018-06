Vallalisus teeb sinust parema kaaslase

Sa tead suhtesse minnes täpselt, mida sa tahad ning kes sa oled. See teadmine aitab sul leida enda jaoks kõige õigema partneri.

Sa õpid ennast tundma ja tead, mida sa väärid. See tähendab, et muutud ka enesekindlamaks ega lepi suhtesse minnes vähemaga.

Vallalisus tähendab vabadust ja iseseisvust, aga sa mõistad sellel olulisust ka enda partneri puhul tulevikus. Sa austad ja tähtsustad kaaslast, kel on samad väärtused ja vabadus.

Sul on tugev tugisüsteem

Sa ei vaja partnerit selleks, et ta oleks sinu ainus tugi. Sul on suur tugigrupp oma sõpradest ja lähedastest ning tänu sellele saad keskenduda kvaliteetsele suhtele. Suudad endaga ise toime tulla ning sul on lihtsam pakkuda kõike head ka oma kaaslasele.