Meghan Markle'i ema paljastas oma lemmikosa kuninglikust pulmast

Tütre pulmapäev on iga ema jaoks eriline, kuid kui su tütar abiellub printsiga, võib selles päevas leiduda veelgi rohkem erilisi hetki. Hertsoginna ema rääkis, mis tema jaoks sel päeval kõige erilisem hetk oli. See ei pruugi olla see, mis sa arvad.