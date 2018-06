Sõbranna nädalahoroskoop 2.-8. juuni

Jäär

21. märts – 19. aprill

Küllap oled üsna kodukeskne, tunned vajadust hoolitseda pereliikmete eest. Võib tekkida kohustusi seoses vanema põlvkonnaga, mis on sinu jaoks pigem meeldivat laadi. Võid isegi imestada, kui lihtne on saavutada ühist keelt nendega, kellega vanusevahe on suur ning eluvaated üsna erinevad.

Sõnn

20. aprill – 20. mai

Nädalavahetus tõotab tulla eriti helge ja harmooniline, väga hea on olla koos kallite inimestega, nendega südamest südamesse rääkida, armuasju arendada. Uuel töönädalal aga puutud kokku tüüpidega, kellega on küllaltki keeruline suhelda või kes edastavad sulle infot, mille paikapidavuses tasub kahelda.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Äritegevus on sulle ühtlasi ka looming. Tegutsedes tuleb sul üha uusi ideid, samas on tunnetuski tugev – saad hetkega aru, mis on sulle kasulik ja mis mitte. Vali oma tegevussuundi mitte ainult rahalise kasu, vaid ka huvi järgi. Õnnestuvad need tegevused, mida teed hingega.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Veenuse harmoonilised aspektid toovad su ellu palju head ja ilusat, maailm avardub ja kõik näib võimalik. Nüüd tasub usaldada eelkõige intuitsiooni, liigne mõtlemine võib hoogu pigem pidurdada ja voolu takistada. Nädala teisel poolel vajavad partnerlussuhted tublisti tähelepanu ja külma närvi.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Suudad olla rahumeelne ja tasakaalukas ka siis, kui jutt läheb teemadele, mis on sulle juba aastaid peavalu valmistanud. Kui su pere- või sugulasteringis on olnud pikemaajalisi erimeelsusi, annab praegune aeg võimaluse neid klaarida. Seejuures tuleb mõistvalt suhtuda kõigi osapoolte arvamustesse.

Neitsi

23. august – 22. september

Jälgi maailma avatud pilguga, ole valmis uut infot vastu võtma. Nii võid tähele panna märke, mis on vägagi kõnekad ja juhatavad sind uute avastusteni. Aeg sobib hästi enesearenguga tegelemiseks, osalemiseks koolitusel või alustamaks kursusega, kus saad arendada oma loovust ja avardada silmaringi.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Küllap on sul hästi palju tööd, ent suurema osa ajast teed seda rõõmu ja õhinaga. Sul on tavapärasest rohkem otsustusvabadust, saad suhtuda tööülesannetesse loominguliselt ning oma aega paljuski ise planeerida. Ülemused hindavad sinu suurepärast suhtlusoskust ja loomingulist andekust.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Suur veemärkide trigoon teeb ajajärgu meeldivaks ja tähendusrikkaks. Tajud paremini nii iseenda sisemaailmas toimuvat kui ka saad teadlikumaks sellest, mis toimub sulle oluliste inimeste hinges ja südames. Aeg toob harmooniat suhetesse, kirgastavaid vestlusi ning õnnelikku armastust.

Ambur

22. november – 21. detsember

Ehkki olemuselt oled iseseisev ja vaba hing, tahad praegu pigem tagasi tõmbuda, ehk paar päeva kodus või vanematekodus veeta. Sul on vahelduseks väga hea tunda, et sinu eest hoolitsetakse ja sa ei pea kõiki asju ise otsustama. Äriasjus tuleb olla valvas ning vajadusel konkurentidega rinda pista.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Perioodi algul sujuvad armuasjad eriti harmooniliselt ja õnnelikult – suudate kallimaga teineteist lausa sõnadeta mõista, loete soove ja tundeid silmist. Ent kolmapäevane Veenuse ja Pluuto vastasseis võib siiski ka pinged üles kerida, armukadedus ähvardab tekkida ilma erilise põhjuseta.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Kui olid eelmisel nädalal tegus ja suutsid uusi asju hooga käima lükata, siis nüüd piisab sellest, kui oma elulaeva valitud kursil hoiad. Asjad edenevad ilma suurema pingutuseta. Kui teed tööd, mis on sulle südamelähedane, naudid iga hetke ja saad rõõmu tunda uutest kordaminekutest.

Kalad

19. veebruar – 20. märts