Kuhu on kadunud Eesti naiste seksuaalne enesekindlus?

Pärast aastatepikkust tööd Ulakas Kaunitaris, mille jooksul olen nõustanud ja koolitanud suurel hulgal Eesti naisi, tahan täna mõned lihtsad asjad üle korrata, sest õnn on tõepoolest vaid meie endi kätes, kirjutab Ulaka Kaunitari blogija. Need hetked, situatsioonid, lausa vilksatused, pole pealtnäha midagi erilist, kuid päevast päeva neile tunnistajaks olemine paneb peas lõpuks häirekella tööle.

Naised, me oleme erinevad! Me sünnime erinevana, meil on erinev elukogemus ja tee, mida mööda käia ja see kõik teebki meid unikaalseks. Pole mõtet võrrelda modellimõõtudes neiut naisega, kes on oma mehele lapsed kinkinud. Kuigi naiselik kadedus on justkui norm, siis seisata hetkeks ja küsi endalt, kas sa tead kogu lugu või lased end häirida vaid raamatu kaanepildist? Kahjuks on meie hulgas nii palju naisi, kes päevast päeva keskenduvad sellele kui koledad, paksud ja vanad nad on. Kusjuures sellist hinnangut andmas olen kuulnud ka alla 30-aastaseid ja 50 kg kaaluvaid kaunitare.

Tegelikult pole vahet, kui vana sa oled, kas sul on tselluliit või silmanurkades naerukurrud. Igaühel meist on jutustada oma lugu ja välimus võib olla nagu klikkidele üles ehitatud eksitav pealkiri kõmulehel. Peaasi on aktsepteerida ja näha oma unikaalsust ning tunda selle üle uhkust. Kui S-suuruses pesu sulle selga ei lähe, siis kaunista oma kurve L-iga. Enesekindlus on see, mida nähakse, enesekindlus on see, mis muudab sind vastupandamatuks ja enesekindel naine on alati ilus.

Ära arva, et kui sul on «normist» väiksem või suurem rinnapartii, puusad või kaal, siis peaksid sa oma keha häbenema. Võta julgus kokku ja kingi endale ja kallimale vaatepilt enesekindlast kaunitarist seksikas pesus. Liiga paljud naised häbenevad oma keha, misjaoks? Miks sa häbened seda, kes sa oled, oma teekonda, mis sind selliseks on teinud, oma elukogemust? Sina oled unikaalne! Kui leiad, et praegusel hetkel pole sa parim versioon iseendast ja lugu, mida su välimus teistele jutustab, on petlik, siis võta midagi ette, aga ära iial püüa muuta end kellekski teiseks. Ole parim versioon iseendast!

Miks hulpida rutiinis ja uskuda õnnetuks tegevaid müüte?

Teiseks on meie hulgas veel nii palju naisi ja mehi, kes on tabude ja valehäbi küüsis, kes usuvad müüte ja seksivad ainult pimedas ja teki all, sest muudmoodi ei sobi. Kuigi ma tahaks loota, et uute põlvkondade pealetulek muudab kogu ühiskonna suhtumist seksi, siis paraku on jutud, mida «naised saunas rääkisid» kohutavalt visad kaduma. Kirjutades Ulaka Kaunitari blogi, olen aastaid püüdnud erinevaid müüte ümber lükata, kuid samas on minu tööd jätkaval blogijal veel suur töö vaja ära teha. Tegelikult ei tea ma siiani, mis toimub nende inimeste peas, kes sekspoodi pole kunagi sisse julgenud astuda, kujutan ette, et sealt võib leida lausa eelajaloolisi tõekspidamisi selle kohta, kuidas asjad tegelikult käivad.

Lisaks sellele, et naistel jääb puudu seksikast enesekindlusest, on neil tihti ka natuke häbi rääkida sellest, kui voodielu täielikku rahuldust ei paku. Eriti hull on olukord siis, kui kodus on mees, kes ei luba kasutada ühtegi lelu, sest kardab konkurentsi ning lõpuks on kuskilt veel kõrva taha pandud, et mänguasjade kasutamine muudab naise tundetuks ja nullib kõik võimalused mehega kuhugi jõuda. Kardetakse proovida uusi asju ja siis kurdetakse, et on tekkinud rutiin ja seksiisu hakkab kaduma.

Võimalusi rutiinist välja astumiseks on nii palju!

Alati ei pea sekspoest poolemeetrist dildot koju tassima, tihti piisab mõnest romantilisest sõnumist, mis on kaaslase taskusse poetatud või kaunist pesukomplektist, põnevust saab lisada nii silmasidemete kui ka maitsestatud massaažiõlidega. Seksikat pesu läheb vaja ka vallalistel naistel, samuti leiab poest mitmeid vallatuid aksessuaare, mis aitavad meeled ulakana hoida, rääkimata pisikestest abilistest, mis kuivemad perioodid lustakamaks muudavad.